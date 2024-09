Börsenaufstieg Schott Pharma steigt in MDax auf

Schott Pharma steigt ab dem 23. September an der Börse in den MDax der mittelgroßen Werte auf. Damit gehöre die Pharmasparte des Mainzer Spezialglasherstellers Schott zu den 90 wichtigsten Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse, teilte Schott Pharma in Mainz mit. Der Aufstieg „in die nächste Liga“ sei ein „weiterer Meilenstein“.