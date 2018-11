später lesen Schott setzt auf Künstliche Intelligenz Teilen

Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) will der Spezialglashersteller Schott seine Produktionsprozesse optimieren. Dafür beteiligt sich das Mainzer Unternehmen nun an dem Start-up Nnaisense und hat dort fortan einen Sitz im Aufsichtsrat inne, wie das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mitteilte. dpa