Die öffentliche Entsorgung seiner Schreckschusswaffe hat einem 36-Jährigen Ärger mit der Polizei eingebracht. Der Mann war gemeinsam mit einem 18-Jährigen am Freitag in Ludwigshafen unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die beiden Männer seien der Polizei gemeldet worden - weil einer eine Pistole dabei hatte. Mehrere Streifen rückten an und kontrollierten die Männer vor einem Supermarkt. Die Waffe wurde zunächst aber nicht gefunden. Der 36-Jährige gab an, diese von zu Hause mitgenommen zu haben, um sie zu entsorgen. Die Beamten fanden die ungeladene Waffe schließlich in einem Mülleimer. dpa