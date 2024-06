Kriminalität Schreckschusswaffen bei Streit zwischen jungen Leuten

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen junger Leute sind am frühen Sonntagmorgen auf einem Feld bei Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) fünf Menschen verletzt worden. Die etwa 17 Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 16 bis 25 Jahren seien im Zusammenhang mit einer Party in Streit geraten, teilte die Polizei in Schifferstadt mit. Dabei erlitt ein 25-Jähriger eine Schnittwunde am Rücken und eine Platzwunde am Hinterkopf.