Saarlouis Bei einem Feuer ist eine Schreinerei in Saarlouis ausgebrannt und teilweise eingestürzt. Vier Menschen sind aus dem angrenzenden Wohnhaus geholt worden, wie die Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilte. Die Flammen griffen nicht auf das Haus über.

Das Feuer war in den frühen Morgenstunden in der Werkstatt der Schreinerei ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen einer Sprecherin zufolge noch an. Mehrere Straßen seien deshalb gesperrt. Die Brandursache war zunächst unklar.