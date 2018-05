später lesen Schröder-Verbleib gibt Mainz 05 Schwung für das Saisonfinale Teilen

Twittern

Teilen



Nach dem gesicherten Klassenerhalt und dem feststehenden Verbleib von Sportvorstand Rouven Schröder geht der FSV Mainz 05 befreit wie selten in ein Saisonfinale der Fußball-Bundesliga. „Die Mannschaft ist in einem guten Zustand, alle haben den Ausflug nach Ibiza unbeschadet überstanden“, sagte Trainer Sandro Schwarz am Donnerstag vor dem Spiel gegen Werder Bremen. dpa