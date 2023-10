Sicherheit Schüler aus Saarburg in Israel: So verläuft die Rückreise

Mit so großer Anspannung wie am Dienstag wird der Status eines geplantes Linienfluges nur selten beobachtet. „Verspätet“ steht da bei Flug TK 785 der Turkish Airlines, der Passagiere von Tel Aviv in zwei Stunden und 15 Minuten nach Istanbul bringen soll. Ein Wort, das viele Menschen im Raum Saarburg nervös machen dürfte. Sitzen an Bord dieses Flugzeugs aktuell doch auch 16 Schülerinnen und Schüler sowie zwei Lehrer des Saarburger Gymnasiums, die darauf hoffen, Israel so schnell wie möglich zu verlassen.