Schüler und Lehrer in Rheinland-Pfalz können seit Jahresbeginn in einem redaktionell geprüften Online-Nachschlagewerk recherchieren. Das Projekt läuft zunächst zwei Jahre und bietet Zugang zu verschiedenen digitalen Angeboten von Brockhaus, wie das Bildungsministerium am Donnerstag mitteilte. dpa