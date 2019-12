Schüler nach Drohung festgenommen: „Klassensäle abfackeln“

Kleinblittersdorf Weil er gedroht haben soll, „die Klassensäle abzufackeln“, hat die Polizei in Kleinblittersdorf im Saarland einen Schüler vorläufig festgenommen. Der 16-Jährige war am Mittwochvormittag der Schule in St. Ingbert verwiesen worden, wie die Polizei mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa