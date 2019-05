später lesen Schüler protestieren gegen Mathe-Aufgaben beim Abitur Teilen

Twittern

Teilen



Schüler aus dem Saarland und anderen Bundesländern gehen wegen einer ihrer Ansicht nach zu schweren Abi-Prüfung im Fach Mathematik auf die Barrikaden. In einer Online-Petition, die an das saarländische Bildungsministerium gerichtet ist, heißt es über die Prüfung am vergangenen Freitag: „Zu schwer, ein zu hoher Erwartungshorizont, zu wenig Zeit und allgemein im Vergleich viel schwieriger als die vorigen Abiturprüfungen - das Matheabitur 2019.“ Bis zum Sonntagabend gab es rund 3300 Unterschriften. dpa