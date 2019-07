Schüler radeln quer durch Deutschland bis nach Berlin

Berlin/Stuttgart Dutzende Schüler aus Baden-Württemberg sind mit dem Fahrrad bis nach Berlin gefahren - quer durch die Republik. Anlass für das „Rollende Klassenzimmer“ war der 30. Jahrestag des Mauerfalls. Der Fahrradkonvoi sei am Sonntagmittag am Brandenburger Tor angekommen, sagte eine Sprecherin.

Am 20. Juli war die Gruppe in Baden-Württemberg gestartet - in Leingarten bei Heilbronn. Mit dem Projekt sollte den Schülern deutsche Geschichte erlebbar gemacht werden.