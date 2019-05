später lesen Schüler setzen Protest fort: „Hilfeschrei“ für Klimaschutz Teilen

Mehrere hundert Schüler haben am Freitag in Mainz lautstark für wirksamen Klimaschutz demonstriert. Zu Beginn des Protestmarschs begrüßten die Veranstalter der Bewegung „Fridays for Future“ Teilnehmer auch aus Bingen, Alzey, Landau, Kaiserslautern und Koblenz. dpa