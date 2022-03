Klimawandel : Schüler sollen erneuerbare Energien spielerisch kennenlernen

Schwamm und Kreide liegen in einem Klassenraum unter einer Tafel. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Speyer/Mainz Mit einer Rennmaus-Handpuppe, Musik und verschiedenen Experimenten sollen Grundschülern in Rheinland-Pfalz Sonne-, Windenergie und Wasserkraft spielerisch näher gebracht werden. „Wie wichtig das Verständnis für Energieerzeugung und Nachhaltigkeit ist, zeigt sich nicht erst durch steigende Energiepreise und die Folgen des Klimawandels“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig zu Beginn des Projekts am Montag in Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis).

Mit Hilfe der fünf altersgerechten Stationen für jeweils drei bis vier Kinder könne das Interesse der Grundschülerinnen und Grundschüler für Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik früh geweckt und erhalten werden. Das Ministerium hat die Hälfte der Kosten für 50 Grundschulboxen übernommen, fast 10.000 Euro. Entwickelt wurden die hölzernen Boxen von der VDR-Stiftung erneuerbare Energien.

(dpa)