Schüler sollen kompetent mit Stress umgehen lernen

Mainz Psychische Auffälligkeiten bei Schülern haben Studien zufolge schon vor der Pandemie zugenommen. Die Corona-Krise und auch der Ukraine-Krieg belasten Jungen und Mädchen zusätzlich. Ein neues Programm soll dieser Entwicklung entgegentreten.

Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz sollen lernen, selbstständig und kompetent besser mit Stress und psychischen Belastungen klarzukommen. „Unsere Schülerinnen und Schüler sollen wissen, wie sie Anzeichen von Stress und psychischen Problemen erkennen und bewältigen und sich bei Bedarf die adäquate Hilfe suchen können“, kündigte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Dienstag in Mainz an. „Unser Ziel ist es, in den kommenden vier Jahren ein Schulprogramm zu entwickeln, das sich nachhaltig positiv auf die mentale Gesundheitskompetenz unserer Schülerinnen und Schüler auswirkt und flächendeckend in ganz Rheinland-Pfalz einsetzbar ist.“