Schüler sprüht Pfefferspray: 22 Personen mit Atembeschwerden

Ein 15-Jähriger hat in einer Mainzer Schule Pfefferspray gesprüht und damit einen größeren Einsatz von Rettungskräften ausgelöst. Wie die Feuerwehr mitteilte, seien sie am Freitagmittag alarmiert worden, ein Anrufer berichtete von 50 Personen mit Atembeschwerden an einer Gonsenheimer Realschule. dpa