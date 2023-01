Bildung : Schüler und Lehrer fordern: Abitur im Sommer statt im Winter

ARCHIV - Zum Themendienst-Bericht von Christoph Jänsch vom 18. November 2021: Hochfliegende Träume: Ein Abiball im kommenden Jahr unter Normalbedingungen? Schülerinnen und Schüler sollten bei der Organisation besser vorsichtig sein. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++ Foto: dpa-tmn/Moritz Frankenberg

Trier/Mainz Die Landesschülervertretung und der Philologenverband fordern in einem offenen Brief ans Bildungsministerin spätere Prüfungstermine fürs Abitur. Warum eine Trierer Bildungsforscherin keinen Vorteil im vorgezogenen Abitur sieht.

Schluss mit achteinhalb Jahren Gymnasialzeit, Abitur im Sommer statt im Winter – das fordern Schülervertreter und der Philologenverband in Rheinland-Pfalz. Sie wollen, dass alle Abiturienten im Land zur gleichen Zeit ihr Abitur machen. Derzeit gibt es zwei Abiturtermine. An den sogenannten G9-Gymnasien und an Integrierten Gesamtschulen finden derzeit die schriftlichen Prüfungen statt, Ende März haben die Abiturienten dort ihren Abschluss in der Tasche. An G8-Gymnasien (an denen die Schulzeit nach der 12. Klasse endet) und Fachgymnasien findet das Abitur kurz vor den Sommerferien statt.

Die Landesschülervertretung (LSV) und der Philologenverband, der die Interessen der Gymnasiallehrer vertritt, warnen in einem offenen Brief an Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD), dass das vorgezogene Abitur „zu mehr Stress und weniger Bildung“ führe. Viele derjenigen, die aktuell ihre Abiturprüfungen schreiben würden, litten unter „mentaler Belastung, einem kaum zu bewältigenden Lernpensum und ständigen Zeitdruck“, sagt LSV-Vorstandsmitglied Jule Kresin.

Die Corona-Pandemie habe die mentale Gesundheit zahlreicher Kinder und Jugendlicher kaputtgemacht, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung von Schülervertretung und Lehrerverband. „Wir bekommen zahlreiche Rückmeldungen von völlig überforderten jungen Erwachsenen, die unter dem immensen Leistungsdruck leiden müssen“, sagt LSV-Vorstandsmitglied Pascal Groothuis. Philologenverbands-Landesvorsitzende Cornelia Schwartz wirft der Landesregierung vor, das Abitur nur aus Spargründen vorgezogen zu haben, um den Lehrkräften so zusätzliche Stunden aufbürden zu können.

Die Trierer Bildungsforscherin Sabine Klomfaß kann die Forderungen nachvollziehen. Durch den frühen Abiturtermin hätten die rheinland-pfälzischen Abiturientinnen und Abiturienten keinen relevanten Wettbewerbsvorteil beim Studienbeginn. „Denn sowohl im beruflichen als auch im akademischen Sektor starten die meisten Bildungsgänge in der Regel erst nach dem Sommer beziehungsweise im Herbst“, sagt die Professorin für Schulpädagogik an der Uni Trier. Sie plädiert dafür, die unterschiedlichen Abiturzeiten in G8- und in G9-Gymnasien abzuschaffen. „Ob es dann landesweit G8 oder G9 sein sollte, ist die größere Entscheidung, die dann noch einmal vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus den übrigen Bundesländern überdacht werden sollte“, sagte Klomfaß unserer Redaktion.