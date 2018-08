später lesen Schüler und Lehrer sind in neues Schuljahr gestartet FOTO: Caroline Seidel FOTO: Caroline Seidel Teilen

Die Sommerferien sind zu Ende - der Sommer noch nicht. Bei hohen Temperaturen hat am Montag für nahezu 500 000 Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz ein neues Schuljahr begonnen. Am (morgigen) Dienstag feiern dann noch 35 430 Erstklässler ihre Einschulung. dpa