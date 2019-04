später lesen Schülerdemo für Klimaschutz: Unterstützung vom DGB-Chef Teilen

Twittern

Teilen



Schüler in Mainz und Koblenz gehen am (morgigen) Freitag erneut mit der Forderung nach einer aktiveren Politik zur Bekämpfung des Klimawandels auf die Straße. Bei den „Fridays for Future“ genannten Demonstrationen am Vormittag und Mittag würden in der Landeshauptstadt etwa 1000 Teilnehmer und in Koblenz ungefähr 300 Teilnehmer erwartet, teilten die Initiatoren und Städte mit. dpa