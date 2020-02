Kostenpflichtiger Inhalt: Streiks drohen : Schülern und Pendlern drohen massive Streiks von Busfahrern

Trier/Mainz Gewerkschaft setzt im Tarifstreit ein Ultimatum bis März. Danach könnte der Busverkehr in weiten Teilen der Region lahmliegen. Verdi und Arbeitgeber pochen auf Geld vom Land.

Der Busverkehr, der Schüler und Pendler transportiert, könnte in weiten Teilen der Region bald zum Erliegen kommen. Die Gewerkschaft Verdi droht ab März mit einem unbefristeten Streik der Busfahrer privater Unternehmen, die für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen. Betroffen von Streiks wären in der Region Busse der Moselbahn, die entlang der Moselstrecke zwischen Traben-Trarbach und Trier fahren und auch Linien in Bitburg bedienen. Landesweit drohen Busfahrer, den Betrieb lahmzulegen.

Von Streiks waren bereits in den vergangenen Wochen Tausende Schüler und Pendler in der Region betroffen. Nun droht eine neue Eskalation, weil Verdi den Arbeitgebern ein Ultimatum setzt. Die Forderung: Bis zum 1. März solle der Gewerkschaft ein Angebot nach hessischem Vorbild vorgelegt werden, wodurch Busfahrer als Einsteiger statt 13,23 Euro künftig rund 15 Euro verdienen würden. Langfristig sei das Ziel, auf 17 Euro pro Stunde zu steigen. Verdi-Gewerkschaftssekretär Marko Bärschneider sagt: „Liegt uns bis dahin kein Angebot vor, über das wir zu verhandeln bereit sind, wird es eine Urabstimmung zu einem landesweiten, unbefristeten Streik geben.“ Busfahrer könnten dann über Tage und Wochen hinweg die Arbeit niederlegen.

Erfülle sich die Drohung, rechnet der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) mit „massiven Ausfällen im Busverkehr“, die „allerdings regional begrenzt“ wären. Welche Busse nach einem Streikaufruf fahren und welche nicht, darüber könnten sich Bürger auf der Internetseite www.vrt-info.de erkundigen, die Unternehmen mit Informationen füllten.

Die Busfahrer baten am Freitag um Verständnis in der Bevölkerung. Die Umstände müssten sich ändern, weil der Fachkräftemangel bereits jetzt eklatant sei. Besonders beim Transport von Kindern trügen die Fahrer große Verantwortung. Die Gewerkschaft will auch ein 13. Monatsgehalt und die Bezahlung von Pausen zwischen den Diensten erstreiten, wo sie häufig auf die nächste Schicht warteten.