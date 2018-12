später lesen Bildung Schülerzahl im Land geht zurück - Bestwert bei Lehrerversorgung FOTO: dpa / Britta Pedersen FOTO: dpa / Britta Pedersen Teilen

Die Schülerzahlen in Rheinland-Pfalz gehen weiter zurück. In die Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen plus, Gymnasien und Förderschulen gehen in diesem Schuljahr 2018/2019 insgesamt 410 353 Schüler, das ist ein Minus von rund 3100 Personen oder knapp einem Prozent, wie Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Dienstag in Mainz mitteilte. dpa