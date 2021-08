Schülerzahl im Saarland wächst

Saarbrücken Mit Beginn des neuen Schuljahres am Montag wird es im Saarland mehr Schüler, mehr Abc-Schützen, mehr Lehrer und auch mehr Förderung geben.

Im Saarland werden ab Montag nach dem Ende der Sommerferien 118.166 Kinder und Jugendliche die Schulbank drücken - 745 mehr als im Schuljahr zuvor. Auch die Zahl der Erstklässler, die in der nächsten Woche eingeschult werden, steigt deutlich: von 8000 auf 8561, wie das Bildungsministerium am Donnerstag in Saarbrücken mitteilte. Den größten Zuwachs gibt es an den Grundschulen (plus 447 auf 32.007) und an den Gemeinschafts- und Realschulen (plus 371 auf 30.391). Aber auch an den Gymnasien (plus 127) und Förderschulen (plus 111) erhöhte sich die Zahl. Lediglich die beruflichen Schulen verzeichnen 311 weniger Schülerinnen und Schüler (insgesamt 27.367).