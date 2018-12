später lesen Bildung Schülerzahl soll nach 2021 steigen FOTO: dpa / Britta Pedersen FOTO: dpa / Britta Pedersen Teilen

Die Zahl der Schüler in Rheinland-Pfalz geht in den nächsten Jahren weiter zurück - soll aber nach 2021 wieder leicht zunehmen. Die Ampel-Regierung sieht sich darauf gut vorbereitet. „Dadurch, dass wir kontinuierlich immer einstellen und erstmal damit rechnen, dass wir jetzt noch zwei Jahre haben, in denen die Schülerzahlen sinken, werden wir Vorsorge treffen“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Dienstag in Mainz. dpa