später lesen Schüsse auf fahrenden Linienbus in Blieskastel Teilen

Twittern

Teilen



Unbekannte haben zweimal auf einen fahrenden Linienbus im saarländischen Blieskastel geschossen. Verletzt wurde dabei am Samstagabend niemand, wie die Polizei in Homburg am Sonntag mitteilte. Vermutlich sei aus einem Luftdruckgewehr geschossen worden. dpa