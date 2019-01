Nach Schüssen auf zwei forstwirtschaftliche Fahrzeuge in einem Waldgebiet bei Rimbach (Kreis Altenkirchen) sucht die Polizei nach dem unbekannten Täter. Vermutlich mit einer Kleinkaliber-Waffe sei zwischen dem 9. und 15. Januar jeweils ein Schuss auf eine Holzernte- sowie auf eine Holzrückemaschine abgegeben worden, teilten die Beamten am Sonntag mit. dpa

An dem Harvester wurde die Windschutzscheibe, an der Holzrückemaschine die Seitenscheibe beschädigt. Die Polizei in Altenkirchen bittet um Zeugenhinweise.