Schüsse aus Hochzeitskorso: Autos blockieren Autobahn 60

Heidesheim Aus einem Hochzeitskorso heraus sind mitten auf der Autobahn 61 nahe Bingen (Landkreis Mainz-Bingen) Schüsse in die Luft abgegeben worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte, bestand der Korso aus acht Autos.

Sie waren demnach unterwegs in Richtung Koblenz. Zeugen hatten der Polizei am Samstagnachmittag gemeldet, dass der Korso auf die A 60 in Richtung Mainz abgebogen sei und dort bei langsamer Fahrt alle Fahrstreifen blockiert hätte.