später lesen Schützenheim geht in Flammen auf FOTO: Stephan Jansen FOTO: Stephan Jansen Teilen

Twittern

Teilen



Ein Schützenhaus ist am Dienstagmorgen in Neustadt (Wied) in Flammen aufgegangen. Eine Passantin hatte den Brand am frühen Morgen gemeldet, wie die Polizei in Straßenhaus mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude im Ortsteil Rott, das einer Schützenbruderschaft gehört, in Vollbrand. dpa