Hefte, Stifte, Blöcke So viel teurer ist wichtiges Schulmaterial im Vergleich zum letzten Jahr

Die Preiserhöhung beim Schulmaterial betrifft besonders stark Papierprodukte wie Schulhefte oder Zeichenblöcken. Die Preise für diese Produkte sind laut Statistischem Bundesamt im Vergleich zum Vorjahr um 13,6 Prozent angestiegen. Die Verbraucherpreise steigen sonst im gleichen Zeitraum nicht einmal halb so stark an. Auch sind andere Schreib- und Zeichenmaterialien überdurchschnittlich teurer geworden. So kosten Füller, Stifte und Co. durchschnittlich 7,6 Prozent mehr gegenüber dem gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. So kostet beim Drogeriemarkt „Müller“ ein Pilot Tintenroller dieses Jahr 7,49 Euro. Zum ähnlichen Zeitpunkt im letzten Jahr lag der Preis bei 5,49 Euro. Ein Anstieg von etwas mehr als sagenhaften 25 Prozent. Ebenso stieg der Preis von Faber-Castell Buntstiften von 4,49 Euro um ca 11 Prozent auf 4,99 Euro. Es finden sich noch viele weitere Beispiele. Ein Gegenbeispiel stellt der Füller FLOW von Stabilo dar, der seinen Preis von 9,99 Euro zum Vorjahr hielt. Leicht unterdurchschnittlich sind ebenfalls die Kosten für Schulbücher gestiegen. Hierbei können Eltern in diesem Jahr für die Anschaffung 5,3 Prozent mehr veranschlagen.