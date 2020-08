Schulbeginn als „Signal an die Gesellschaft“

Malu Dreyer (SPD) bei einem Termin. Foto: Andreas Arnold/dpa

Budenheim Für 407 500 Kinder und Jugendliche an den allgemeinbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz hat am Montag ein neues Schuljahr begonnen - erstmals seit Mitte März wieder für alle mit Unterricht im Klassenraum.

„Das ist auch ein Signal an die Gesellschaft“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) beim Besuch der Lennebergschule in Budenheim (Kreis Mainz-Bingen). Wenn sich alle nach den Bedingungen der Corona-Krise richteten, könne vermieden werden, „dass wir insgesamt wieder in einen Shutdown kommen“.

Schule müsse in Präsenz stattfinden, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Der Beginn des neuen Schuljahres sei ein besonderer Tag, „auch wenn alle angespannt sind, weil wir nicht wissen, was passiert“. Womöglich müssten Schulen auch wieder geschlossen werden, falls es zu einem steilen Anstieg der Infektionszahlen komme. Dafür seien die Vorbereitungen getroffen. Sie wünsche aber allen, „dass wir keinen einzigen Tag haben, an dem Schulen schließen müssen“.

Als Schulleiter der Lennebergschule, die Grundschule und Realschule plus vereint, sagte Baris Baglan, die Corona-Schutzmaßnahmen würden an der Schule strikt umgesetzt. Für die Schülerinnen und Schüler bedeute der Beginn des neuen Schuljahres auch „Freunde wiedersehen, regelmäßige Tagesstrukturen, Klassenunterricht face to face und weniger Adipositas bei mehr Bewegung“.