Schulbeginn: Dreyer und Hubig besuchen Klassen

Mainz Mit dem Ende der Sommerferien beginnt für mehr als 400 000 Kinder und Jugendliche sowie etwa 41 000 Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz heute (08.00 Uhr) das neue Schuljahr. Fünf Monate nach Schließung aller Schulen wegen der Corona-Pandemie startet der Unterricht erstmals wieder für alle im Regelbetrieb.

Abstandsregel und Maskenpflicht im Klassenraum sind für den Unterricht in Rheinland-Pfalz zunächst aufgehoben. Damit das gelingt, setzt Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) darauf, dass alle Beteiligten in der Schulgemeinschaft verantwortungsbewusst zusammenwirken.

Hubig will zusammen mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Budenheim bei Mainz eine Grund- und Realschule plus besuchen, um sich persönlich einen Eindruck vom ersten Schultag zu machen. Neben einem Rundgang durch die Schule (10.00 Uhr) stehen Besuche einer Teilklasse der Grundschule sowie einer Teilklasse der Realschule plus auf dem Programm.