Schuldenabbau und Verkehr: Saar-Regierung will Bundeshilfe

Saarbrücken Die saarländische Landesregierung pocht auf mehr Unterstützung des Bundes beim Schuldenabbau der Kommunen. Der Bund müsse seinen Pflichten gerecht werden, für gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland zu sorgen, erklärten der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und seine Stellvertreterin, Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD), am Dienstag anlässlich ihrer Halbzeitbilanz.

Es sei Aufgabe der Deutschen Bahn und auch des Bundes, dafür zu sorgen, dass das Saarland ordentlich angebunden sei, erklärte Hans. „Und zwar nicht so, dass man nach 300 Haltestellen in rheinland-pfälzischen Dörfern vom Flughafen Frankfurt im Saarland ankommt“, so Hans. Vielmehr müsse es direkte und schnelle Sprinter-Verbindungen geben. Auch die Mobilität in der Großregion müsse ohne Frage besser werden, hier setze das Land auf den Aachener Vertrag.