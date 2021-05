Schuldenstand der Kommunen in Rheinland-Pfalz gestiegen

Frankfurt/Main Die Verschuldung der rheinland-pfälzischen Kommunen ist im Corona-Jahr 2020 einer Studie zufolge gestiegen. Mit 3190 Euro je Einwohner lag die Gesamtverschuldung 0,1 Prozent höher als im Vorjahr, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Kommunalpanel der staatlichen Förderbank KfW hervorgeht.

„Die ganzen Auswirkungen der Corona-Krise werden sich erst

nach und nach in den kommunalen Haushalten zeigen“, sagte KfW-Chefökonomin Fritzi Köhler-Geib. Sie befürchtet, dass Investitionen in Schulen, Straßen, Digitalisierung oder Klimawandel künftig heruntergefahren werden. Aufgaben im Kultur-, Sport- oder Sozialbereich könnten gerade in finanzschwächeren Kommunen dem Rotstift zum Opfer fallen.