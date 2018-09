später lesen „Schule am Limit“: Hunderte Lehrer protestieren FOTO: Mohssen Assanimoghaddam FOTO: Mohssen Assanimoghaddam Teilen

Aus Protest über Missstände an saarländischen Schulen sind am Dienstag mehr als 500 Lehrer auf die Straße gegangen. Sie kamen aus verschiedenen Teilen des Saarlandes, um sich unter dem Motto „Schule am Limit“ zu einer landesweiten Protestaktion vor der Staatskanzlei in Saarbrücken zu versammeln. dpa