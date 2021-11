Schule auf der Rheininsel Nonnenwerth wird geschlossen

Remagen/Köln Das Gymnasium auf der Insel Nonnenwerth wird zum Ende des aktuellen Schuljahres 2021/2022 geschlossen. Grund seien die „massiven Brandschutz-Probleme“ im dortigen Klostergebäude, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch.

Das einst von Nonnen geführte Gymnasium an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen war 2020 von der International School on the Rhine gGmbH (ISR) übernommen worden. Nach Problemen wegen Corona und Brandschutzmängeln hatten Eltern bereits befürchtet, dass die Schule geschlossen und verkauft werden könnte. Ein Elternvertreter hatte zudem mitgeteilt, es sei ein Exposé eines Projektentwicklers aufgetaucht, der das große Schul- und Klostergebäude in Wohnungen verwandeln wolle.