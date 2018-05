später lesen Schule in Herrstein ist nach Unwetter vorerst geschlossen Teilen

Nach dem Unwetter in Herrstein im Naheland ist die Integrierte Gesamtschule vermutlich bis zu den Sommerferien geschlossen. „Der Regen hat erhebliche Schäden am Schulgebäude und -gelände verursacht“, teilte Bildungsstaatssekretär Hans Beckmann (SPD) nach einem Besuch in Herrstein mit. dpa