Schule startet im Saarland

Die großen Ferien im Saarland sind vorbei: Für die meisten der rund 90 350 Schüler an den allgemeinbildenden Schulen hat am Montag das neue Schuljahr begonnen. An einigen Grundschulen werden die Erstklässler erst am (morgigen) Dienstag eingeschult. dpa