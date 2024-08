Schulbeginn in Rheinland-Pfalz Ferien ade: Schüler müssen ab heute wieder büffeln

Vor Problemen stehen das Max-Planck- und das Auguste-Victoria-Gymnasium in Trier. Ab Montag sollten Schüler vom MPG und AVG in der früheren Eberhardschule unterrichtet werden. Der geringe Baufortschritt und ein möglicher Rattenbefall hatten im Vorfeld für Aufregung gesorgt. Wie sich am Donnerstag vergangener Woche herausstellte, gibt es darüber hinaus ein Problem mit Schimmelbefall in Schulräumen.