Eine Schule nahe Zweibrücken ist am Dienstagmittag wegen einem Gasaustritt aus einer beschädigten Leitung evakuiert worden. Etwa 700 Schüler sowie die Lehrer hätten das Gebäude verlassen und nach Hause gehen dürfen, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde bei dem Vorfall an der Integrierten Gesamtschule in Contwig niemand. Die Gasleitung war bei Erdarbeiten beschädigt worden. Das Leck konnte von einer Fachfirma schnell wieder geschlossen werden. dpa