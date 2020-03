Kostenpflichtiger Inhalt: Busse, Notfallversorgung, mündliche Abis : Schulen und Kitas ab Montag in Rheinland-Pfalz geschlossen – Was Eltern und Schüler wissen müssen

Trier/Bitburg/Mainz Bildungseinrichtungen bleiben heute zu, bieten aber eine Notfallversorgung an. Was bedeutet das für Eltern und Kinder? Der Volksfreund beantwortet Fragen.

Ab diesem Montag sind die Schulen und Kitas in Rheinland-Pfalz dicht. Kinder sollen sich nicht mit dem Coronavirus anstecken. Das Land fordert die Kommunen aber auf, eine Notfallversorgung an allen Schulen und Kitas zu schaffen, falls Eltern keine Betreuer für ihre Kinder finden. Der TV beantwortet die wichtigsten Fragen.

Schulen und Kitas sind zu, bieten eine Notfallversorgung an. Soll ich meine Kinder doch nicht daheim lassen, wie es das Land fordert?

Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) appelliert an die Eltern: „Lassen Sie Ihre Kinder bitte zuhause, wenn es möglich ist. Es ist wichtig, die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Das kann gelingen , wenn wenige Kinder in Schulen und Kitas miteinander in Kontakt sind“, sagte Hubig am Sonntag in Mainz. Alle Kitas und Schulen hat das Land aufgefordert, eine Notfallversorgung zu schaffen, bei der Kinder in kleinen Gruppen betreut werden und Abstand halten müssen. Schulen, die wegen Coronafällen von Gesundheitsämtern geschlossen worden sind, bieten keinen Notfalldienst an.

Wer soll die Notfallbetreuung nutzen?

Eltern, die in Berufen arbeiten, die für das öffentliche Leben unverzichtbar sind, dürfen die Notfallversorgung für Kinder sicher nutzen. Dazu zählt das Land Jobs im Gesundheitswesen, in der Pflege bei Polizei, Feuerwehr, Ordnungsbehörden. Doch auch alleinerziehende Eltern, die arbeiten müssen, dürfen Söhne und Töchter in Kitas und Schulen abgeben. Genauso Väter und Mütter, die im Notfall keinen Betreuer für ihr Kind finden, sagte Hubig. Das Land geht davon aus, dass die Eltern „verantwortungsbewusst mit dem Angebot umgehen und nicht zwei Drittel der Schule montags auf der Matte stehen“. Das bahnt sich bislang nicht an. Viele Eltern der rund 183 000 Kita-Kinder in Rheinland-Pfalz meldeten zurück, gar keine Notfallbetreuung zu brauchen, sagt Detlef Placzek, Leiter des Landesjugendamts, und betont: „Ich bin mir sicher, dass am Montag kein Elternteil vor einer Kita steht und nicht mehr weiter weiß.“

Droht trotzdem Chaos in Schulen und Kitas?

Hubig sagte am Sonntag ehrlich: „Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation. Kein Mensch kann heute garantieren, dass es am Montag in allen 1600 Schulen und 2600 Kitas in Rheinland-Pfalz reibungslos verläuft.“ Das Land arbeite aber rund um die Uhr, stehe im Austausch mit den Kommunen, warte heute erste Rückmeldungen ab und wolle bei Problemen nachsteuern. Eltern seien über Schreiben, Internetportale, Medien informiert worden. Thomas Linnertz, Chef der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD in Trier, versprach: „Alle Sekretariate werden am Montag besetzt und bei Fragen telefonisch erreichbar sein.“ Landkreistagschef Günther Schartz rät Eltern, auch bei Kitas direkt anzurufen.

Extra Wie Kinder daheim besser lernen können (dpa) Wie können Kinder zuhause weiterlernen, wenn die Schule ausfällt? Fünf Tipps für Eltern. Der Lernstoff: Sofern es möglich ist, sollten Eltern bei den Lehrkräften oder der Schule nachfragen, welchen Stoff sie mit dem Kind wiederholen und lernen können, rät Ilka Hoffmann. Sie leitet im Vorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft den Bereich Schule. Das Lernmaterial: Manche Lehrer halten Aufgaben für zu Hause bereit, die Kinder dann machen können. Auch viele Schulbuchverlage bieten Zusatzmaterial an. „Das können Eltern über einen QR-Code im Buch oder auf den Internetseiten der Verlage finden“, sagt Hoffmann. Die Lernzeiten: So geballt wie in der Schule müssen Eltern das Lernen zu Hause nicht gestalten. „Besser ist es das Lernen über den Tag zu verteilen“, rät Hoffmann - und dabei genügend Pausen einzubauen. „Eltern können den Schulunterricht nicht simulieren“, sagt Maresi Lassek, Bundesvorsitzende des Grundschulverbandes. Dennoch sei es wichtig, den Tag durch feste Abläufe zum Beispiel für das Aufstehen und für Mahlzeiten wie gewohnt zu strukturieren. Auch klare Absprachen für Zeiten zum Lernen helfen. Eltern müssen sich auch nicht streng an den Stundenplan halten. „Lassen Sie das Kind die Reihenfolge aussuchen“, rät Hoffmann. Damit kein Stoff zu kurz kommt, können Eltern aber auch sagen: „Gestern haben wir viel Mathe gemacht, dann kommt heute mehr Deutsch dran“. Lernspiele ausprobieren: Am besten gestalten Eltern das Lernen anschaulich und spielerisch, empfiehlt Hoffmann – damit die Kinder nicht auf die Uhr schauen, sondern Spaß an der Sache haben und motiviert sind. Für Grundschulkinder empfiehlt Lassek auch Gesellschaftsspiele: „Dabei können Kinder viel lernen - etwa Ausdauer, Regelverhalten, Konzentration.“ Beim Bauen und Konstruieren stärken Kinder ihre Feinmotorik, Geduld, Wahrnehmung und ihr technisches Verständnis. Hoffmann rät: Statt in ein Mathebuch zu schauen, könnten Eltern bei jüngeren Kindern zum Beispiel Dosen mit Steinchen füllen und fragen: Wie viele Steine fehlen, damit es zehn sind? Oder man entwickelt gemeinsam eine Geschichte und schreibt die Anfangsbuchstaben der Worte auf. Ältere Kinder könnte man fragen, was sie zum Beispiel in Biologie oder Physik besonders interessiert, und dann darauf eingehen. Immer gut sei es, Vokabeln abzufragen oder das Einmaleins üben. „Grundlagen kann man eigentlich immer wiederholen.“ Lerntagebuch führen: Jüngere Kinder kann es motivieren, wenn man das Gelernte jeden Tag in eine Art Tagebuch einträgt. Dazu lassen sich einfach in einer Mappe Arbeitsblätter und Übungen einkleben. „Dann kann das Kind darin blättern und stolz auf das Geschaffte sein“, sagt Hoffmann. Positiver Nebeneffekt: Das Kind wiederholt Lerninhalte – und das ist immer gut.

Fahren alle Schulbusse zur Notfallbetreuung?

Nein. In vielen Fällen werden Eltern, die auf die Notfallbetreuung in Schulen angewiesen sind, ihre Kinder mit dem Auto fahren müssen. Der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) teilte am Sonntag mit, dass viele Busse nach dem Fahrplan fahren, der in Ferien gilt. Man habe erst Freitagabend von den Notgruppen in Kitas, Schulen und dem plötzlich doch wieder mündlich angesetzten Abi ab dieser Woche erfahren. Da war die VRT schon in den Ferienbetrieb gewechselt „Die erneute Umstellung auf den regulären Fahrplan ist am Freitagabend für viele Verkehrsunternehmen nicht mehr umsetzbar gewesen, da die Fahr- und Umlaufplanung zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen war“, teilte der VRT-Vorsitzende Joachim Streit auf Facebook mit. Er rät Eltern, sich zu Fahrzeiten auf der Homepage des VRT unter www.vrt-info.de zu informieren. Hubig kritisierte, dass Landräte die Schulbusse am Freitag „vorschnell abgesagt“ hätten. Schartz kontert, das Land habe Kommunen zu spät informiert. Er rechne mit einem „Tag der Elterntaxis“. Die Schülerbeförderung bei den 47 Förderschulen, die offen bleiben, laufe gewohnt weiter, sagte Ministerin Hubig. Dies habe der Landkreistag zugesichert.

Warum bleiben Förderschulen offen?

47 Förderschulen im Land, die im großen Umfang Schüler mit schweren Beeinträchtigungen und Erkrankungen betreuen, bleiben offen. Dort dauere es länger, bis Eltern eine Betreuung finden, sagt das Land. In der Region bleiben danach folgende Schulen offen: Rosenberg-Schule in Bernkastel-Kues, St. Martin-Schule in Bitburg, Astrid-Lindgren-Schule in Prüm, Levana-Schule in Schweich, Porta-Nigra-Schule in Trier, Treverer-Schule in Trier und Maria-Grünewald-Schule in Wittlich.

Kommentar Krisenkommunikation des Landes muss besser werden Foto: TV/klaus Kimmling Von Florian Schlecht Zumindest den Auftakt ins Corona-Krisenmanagent hat das Land vermasselt. Bis ins Wochenende hinein blieb unklar, ob das mündliche Abitur verschoben wird, für wen die Notfallversorgung an Schulen und Kitas gilt und ob Busse fahren. In der Kommunikation gab es viele Widersprüche: Bildungsministerin Hubig ging Freitag davon aus, dass Schulbusse regulär fahren – kommunale Verkehrsverbünde stellten dagegen auf Ferienbetrieb um. Beim mündlichen Abi verschickte das Land noch um 16.58 Uhr eine Pressemitteilung, das mündliche Abi werde verschoben. Dabei läuft es nun doch in dieser Woche. Keine Frage: Wir erleben mit dem Coronavirus einen Ausnahmezustand, in dem Fehler passieren dürfen, zumal die Landesregierung dem Vernehmen nach selber überrumpelt war von einem Medienbericht, der die Schließung von Schulen und Kitas angeblich schon rausposaunte, als das Kabinett noch an einem Plan tüftelte. Trotzdem braucht es für Schüler, Eltern und Lehrer verlässliche Informationen, wie ihr Alltag weitergeht. Dass Hubig am Sonntag erneut vor die Presse trat, war ein guter erster Schritt. Es liegt nun an der Landesregierung, aus Fehlern zu lernen und die Krisenkommunikation deutlich zu verbessern Daran muss sich Hubig – und am Ende auch Malu Dreyer als Ministerpräsidentin – messen lassen.

Wie lernen die Schüler, die daheim bleiben?

Sie arbeiten im Home Office. „Es besteht Schulpflicht, der Unterricht fällt nicht aus“, sagt die Ministerin. Viele Schulen basteln aber noch an Konzepten, wie sie Schüler unterrichten können, ohne sie in einer Klasse zu versammeln. Das kann dauern. ADD-Chef Linnertz sagt: „Wir haben eine heterogene Landschaft – von der kleinen Grundschule bis zur top ausgestatteten Berufsschule. Manche Lehrer können Materialien bereits digital an die Schüler schicken. „Wir haben inzwischen neue Angebote von Anbietern mit Online-Learning“, sagt Hubig. Andere nutzen Arbeitsblätter und weisen Kinder per Telefon an.

Was ist mit dem mündlichen Abi?

Das mündliche Abi startet – anders als zunächst vom Land geplant – doch in diesen Tagen. Vier Schulen haben auf eigenen Wunsch die Prüfungen verlegt – keine davon ist in der Region Trier.

Wie lange bleiben die Schulen zu?

Kinder sollen bis zum Ende der Osterferien am 17. April nicht mehr in die Schulen. Ob Schulen danach sicher öffnen, kann Hubig nicht sagen. „Das wäre absolut unseriös, weil wir den Verlauf des Coronavirus nicht beurteilen können.“

Bekommen Kinder, die in Kitas und Schulen in die Notfallbetreuung gehen, ein Mittagessen?