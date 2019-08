Schuljahr gestartet: Land richtet 170 neue Lehrerstellen ein

Eine junge Lehrerin schreibt an einer Schultafel. Foto: Julian Stratenschulte/Archivbild.

Mainz Erster Tag im neuen Schuljahr: Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) besuchte dazu am Montag den Unterricht einer 6. Klasse in der Integrierten Gesamtschule (IGS) Mainz-Bretzenheim. Was denn ihre Aufgabe sei, wollte ein Junge wissen.

„Ich kümmere mich darum, dass ihr guten Unterricht bekommt“, antwortete die Ministerin. „Ich bin seit über drei Jahren Bildungsministerin, da bin ich jetzt sozusagen in der 4. Klasse.“

Anschließend stellte Hubig an der Seite von Schulleiter Roland Wollowski die zentralen Daten zum neuen Schuljahr in Rheinland-Pfalz vor: 406 900 Schüler lernen an den rund 1500 allgemeinbildenden Schulen, darunter sind 36 000 Erstklässler und es gibt rund 41 000 Lehrkräfte - wobei zum neuen Schuljahr 170 Planstellen neu geschaffen wurden. Davon sind 40 für „Feuerwehrlehrkräfte“ an Grundschulen vorgesehen, um kurzfristige Vertretungsfälle abzudecken. Auch von den übrigen entfällt ein großer Teil auf Grundschulen.

Mit den neuen Stellen würden sowohl die Unterrichtsqualität als auch die Arbeitsbedingungen von Lehrerinnen und Lehrern verbessert, sagte Hubig. „Außerdem wollen wir auf diese Weise viele Lehrkräfte an Rheinland-Pfalz binden.“

Zum Start des neuen Schuljahres seien rund 1000 Stellen neu besetzt worden, sagte die Ministerin weiter. Neue Lehrkräfte zu gewinnen, sei nicht einfach. Dies sei ein bundesweites Thema. Mit gezielter Werbung für ein Lehramtsstudium, dem Ausbau der Ausbildungskapazitäten und der Verbeamtung der Lehrkräfte stehe Rheinland-Pfalz besser da als viele andere Bundesländer. Alle Lehrkräfte seien wie vorgesehen ausgebildet. An den allgemeinbildenden Schulen gebe es lediglich einen einzigen Seiteneinsteiger.

An den Realschulen plus, Integrierten Gesamtschulen und Gymnasien seien alle Planstellen mit jeweils dafür ausgebildeten Lehrkräften besetzt worden, sagte die Ministerin. An den Grundschulen, wo die Schülerzahl noch einmal gestiegen ist, können 31 der rund 8000 Planstellen erst zum zweiten Halbjahr ab Anfang Februar besetzt werden. Bei Förderschulen trifft dies auf 39 von 3000 Planstellen zu. Besonders an Grund- und Förderschulen werde der Mangel an gut ausgebildeten Kollegen spürbar, erklärte der Landesvorsitzende der Lehrergewerkschaft VBE, Gerhard Bold.

Über alle Schularten hinweg liegt die Zahl der Schüler um etwa 3250 niedriger als vor einem Jahr. Die Berufsschulen erwarten im neuen Schuljahr etwa 115 800 Jugendliche und junge Erwachsene. Dort sei die Unterrichtsversorgung zwar besser geworden, aber noch nicht ganz auf dem Stand der allgemeinbildenden Schulen, sagte Staatssekretär Hans Beckmann (SPD).