Wegen eines brennenden Schuppens in einem Hinterhof sind mehrere Häuser in Koblenz evakuiert worden. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer am späten Freitagabend durch fahrlässige Brandstiftung ausgebrochen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. dpa