später lesen Schuss bei Verhaftung in Aull FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Twittern

Teilen



Bei der geplanten Verhaftung eines Mannes in seiner Wohnung in Aull im Rhein-Lahn-Kreis ist ein Schuss gefallen. Beamte hörten den Knall bei der Türöffnung mit einem Schlüsseldienst, wie die Polizei am Samstag mitteilte. dpa