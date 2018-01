später lesen Schusswaffe am Fenster: Partyspiel löst Polizeieinsatz aus FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Ein Partyspiel hat in Mainz einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Gast eines Lokals hatte am Sonntagabend einen bewaffneten Mann am Fenster der gegenüberliegenden Wohnung beobachtet, wie die Polizei mitteilte. Aufgeregt informierte er die Polizei, dass eine Person eine Schusswaffe aus dem Fenster halte. Schwer bewaffnete Polizisten kamen zu dem Ort, das Haus wurde umstellt. Beamte stellten dann in dem Haus fest, dass die Tür der betroffenen Wohnung nur angelehnt war. Sie gingen hinein - und stießen auf eine Motto-Party, bei der die Gäste „Cash'n Guns“ spielten. Hierzu werden Schaumstoffgegenstände verwendet, die in Form von Pistolen ausgeschnitten sind, hieß es von der Polizei. dpa