Rhein-Hunsrück-Kreis Schusswaffen in Boppard entpuppen sich als Spielzeug

Die vermeintlichen Schusswaffen, mit denen zwei Männer in Boppard (Rhein-Hunsrück-Kreis) ein Restaurant betreten haben sollen, haben sich als Spielzeug entpuppt. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Frau am Freitag aus einem Supermarkt heraus beobachtet, wie die scheinbar bewaffneten Männer aus einem Auto ausstiegen und in eine Pizzeria gingen. Alarmierte Polizisten stellten demnach den Halter des Wagens, der klarstellte, dass es sich nicht um echte Waffen handelte.