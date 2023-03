Fußball Schuster vor Rückkehr nach Darmstadt: „Das war dumm von uns“

Der heute 55-Jährige, der in Karlsruhe lebt, war einst mit den Lilien von der 3. in die 1. Liga durchmarschiert und 2016 „Fußball-Trainer des Jahres“ in Deutschland. Nach dem Klassenverbleib des Außenseiters heuerte er beim FC Augsburg an. Dort musste er schon nach einem halben Jahr wieder gehen. 2017 kehrte Schuster nach Darmstadt zurück und sicherte den Südhessen den Verbleib in der zweiten Liga, ehe sich der Club 2019 von ihm trennte.