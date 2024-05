Auch Ihr Bankkonto in Gefahr? So können Sie sich vor Cyberkriminellen schützen

Auf diese offensichtlichen Betrugsmaschen fällt doch nur die ältere Generation rein – so denken zumindest viele junge Menschen. Während einige dieser kriminellen Maschen, allen voran der Enkeltrick, in erster Linie auf Bürger Ü60 abzielen, kommt die Analyse des Cyber-Security-Awareness-Unternehmens SoSafe zu einem anderen Ergebnis. Demnach sind es vor allem die 18- bis 39-Jährigen, also die sogenannten Digital Natives, die den Phishing-Mails zum Opfer fallen. So wirklich sicher vor den Betrugsversuchen ist jedoch keine Generation. Laut SoSafe klicken Männer tendenziell etwas häufiger auf Phishing-Mails als Frauen.