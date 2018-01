später lesen Schutz vor herabfallenden Platten: Rathaus bekommt Netz FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Twittern

Teilen



Zum Schutz vor möglicherweise herabfallenden Platten werden Netze um das denkmalgeschützte Mainzer Rathaus gespannt. In den vergangenen Monaten verhinderten Bauzäune, dass Fußgänger zu nah an das Gebäude kommen. Zuvor hatten Experten festgestellt, dass die grauen Kalksteinplatten porös sind und sich einzelne Stücke lösen könnten. Um die Bevölkerung zu schützen, werden in den kommenden Tagen nun breite Fangschutznetze angebracht, sagte eine Stadtsprecherin am Freitag. dpa