Betroffenenrat eingerichtet Schutz vor sexualisierter Gewalt für Kinder und Jugendliche

Im Kampf gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen verstärkt Rheinland-Pfalz die Präventionsarbeit. Diese Gewalttaten fänden jeden Tag in der Gesellschaft statt, sagte Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) in Ingelheim. In jeder Schulklasse in Deutschland seien statistisch gesehen ein bis zwei Kinder betroffen.