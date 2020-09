Schutzmasken für Moria: Trabert reist erneut nach Lesbos

Der Sozialmediziner Gerhard Trabert. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Nach dem Großbrand im griechischen Flüchtlingslager Moria will Rheinland-Pfalz die Betroffenen mit 125 000 Mund-Nasen-Schutz-Masken und 12 500 Liter Desinfektionsmittel versorgen. Um die Ausrüstung so schnell wie möglich zu den Menschen zu bringen, organisierte die Landesregierung in Zusammenarbeit mit dem Flugdienst Condor einen kurzfristigen Charterflug, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit.

„Angesichts der schrecklichen Notlage der Menschen in Moria bedarf es einer unmittelbaren Hilfe für die Menschen vor Ort“, erklärte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach einer Kabinettssitzung am Freitag. Nicht zuletzt seien Hilfen nötig, um die Ausbreitung der Corona-Pandemie unter den Flüchtlingen einzudämmen. Nach Einschätzung des Mainzer Sozialmediziners Gerhard Trabert sind mehrere hundert Menschen unter den Flüchtlingen auf Lesbos mit dem Coronavirus infiziert.

Trabert will an diesem Samstag erneut auf die Insel fliegen. „Die Situation vor Ort ist einfach zu schlimm, und ich versuche jetzt, konkret als Arzt zu helfen“, sagte er am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.