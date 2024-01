DWD Schutzwände und Sperrungen: Wasser in Rheinland-Pfalz steigt

Am Pegel Trier wurde die Meldehöhe von 600 Zentimeter bereits am Dienstagabend überschritten. Am Mittwoch wurde im Verlauf des Tages oder am Donnerstag mit einem Anstieg bis 860 Zentimeter gerechnet. Am Pegel Cochem stieg das Wasser stark an. Ein weiterer Anstieg bis 750 Zentimeter war am Mittwoch oder in der Nacht zum Donnerstag möglich. Der Stadt Trier zufolge stürzten aufgrund des aufgeweichten Bodens drei Bäume um. Im Stadtteil Pfalzel wurde der mobile Hochwasserschutz aufgebaut. „Die Hochwassertüren und Schutztore am Spielesplatz sind geschlossen und Dammbalken im Bereich der Klosterschänke aufgebaut.“