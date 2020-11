Schwangere Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Pirmasens Bei einem Verkehrsunfall in Pirmasens ist eine schwangere Autofahrerin verletzt worden. Die 21-Jährige bremste am Dienstagnachmittag mit ihrem Wagen an einem Fußgängerüberweg, als ein nachfolgendes Fahrzeug sie rammte, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

